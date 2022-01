Casi triplicati in una settimana

Gli ultimi dati

A Legnano 1.350 persone stanno lottando contro il virus.

Casi triplicati a Legnano.

Casi triplicati in sette giorni: 1.350 legnanesi stanno lottando contro il virus

Nella settimana compresa tra lunedì 27 dicembre 2021 e domenica 2 gennaio 2022, i nuovi casi di cittadini positivi al Covid sono passati da 513 a 1.442, con un incremento del 181 per cento. I nuovi casi settimanali per 100mila abitanti sono 2.384,2 (una settimana fa erano 848,2, mentre un anno fa, il 2 gennaio 2021, erano 105,8). I legnanesi con Covid ancora in isolamento o ricoverate sono 1.350 (699 in più rispetto al 26 dicembre): 687 sono femmine, 663 maschi. Questa la ripartizione per fasce di età: under 19, 280 (con un incremento settimanale di 149 unità); tra i 19 e i 39 anni, 475 (+223); tra i 40 e i 59 anni, 430 (+246); tra i 60 e i 79 anni, 136 (+60); over 80, 29 (+21).