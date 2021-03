Caser Aler piene di problemi, il sindaco e l’assessore a colloquio con i residenti

Il primo cittadino e l’assessore ai lavori pubblici di Castano Primo, stamattina, hanno fatto un sopralluogo nelle case Aler di via Pinturicchio

Problemi alle case Aler a Castano Primo: il sindaco Giuseppe Pignatiello e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Osellame hanno fatto un sopralluogo per capire quali azioni mettere in campo per risolvere i problemi ovvero, le tante infiltrazioni d’acqua presenti negli appartamenti.

Una situazione di evidente disagio

È successo stamattina, sabato 6 marzo 2021, dopo che i residenti avevano deciso di informare l’Amministrazione sulle problematiche che vivono da tempo, soprattutto per quanto riguarda le pesanti infiltrazioni d’acqua. “Abbiamo trovato una situazione di evidente disagio, con bisogno di un intervento che possa scongiurare ulteriore degrado – ha affermato il primo cittadino.

Il sindaco: “Insieme ai cittadini ci faremo sentire con più forza nei confronti di Aler”

Ringrazio i residenti per averci chiamato: insieme ci faremo sentire con ancora più forza e determinazione da Aler Milano per chiedere una programmazione chiara per il Futuro. Tutti meritano di vivere la propria casa, con la propria famiglia, con dignità e umanità”.