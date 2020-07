Case aler di via Pisacane invase dai calabroni. La situazione perdura da giorni e, ora, il Pd magentino interviene per sollecitare l’intervento di Aler.

Case Aler invase dai calabroni: inquilini esasperati

A fine giugno è stata rilevata dai residenti e comunicata ad Aler-Legnano la presenza di alveari di calabroni, non solo all’interno degli appartamenti ma di tutto il sottotetto, luogo da cui provengono. Per ben due volte sono stati chiamati i Vigli del Fuoco che hanno constato la pericolosa situazione facendo degli interventi che hanno ridotto solo in parte il pericolo. Aler aveva assicurtao un intervento che, però, è tardato ad arrivare.

Il Pd chiede ad Aler e comune di intervenire

I calabroni hanno costruito i loro alveari in larghe parti del sottotetto. “Abbiamo inviato una segnalazione ad Alere al Sindaco Chiara Calati per richiedere un intervento definitivo in via Pisacane per rimuovere i nidi di calabroni presenti nei sottotetti delle strutture. Da settimane gli inquilini vivono una situazione molto pericolosa che deve essere risolta il prima possibile. Continueremo a monitorare l’evoluzione della vicenda e a chiedere azioni concrete. Chiediamo anche al sindaco di sollecitare un intervento”, spiega ilc apogruppo Enzo Salvaggio.

