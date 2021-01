Cascinale in fiamme, arrivano i Vigili del Fuoco

Cascinale in fiamme a Cuggiono, sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Cascinale in fiamme

Le cause sono ancora da accertare, sta di fatto che si sono sprigionate rischiando di provocare danni ancora più ingenti. A riportare la tranquillità ci hanno pensato i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che questa notte sono intervenuti a Cuggiono. In via Solferino si era infatti sviluppato un incendio. Fiamme e fumo che hanno attirato l’attenzione dei residenti che, spaventati, hanno subito chiesto aiuto.

L’intervento

Sul posto sono arrivati subito i pompieri volontari inverunesi: coi loro mezzi e attrezzature, sono riusciti presto a domare le fiamme. Per mettere in sicurezza l’area, il lavoro è proseguito anche durante la mattinata di oggi.

LE FOTO: