Cartellonistica pubblicitaria di Legnano: Publi Città ha la concessione esclusiva

La riorganizzazione degli impianti di cartellonistica stradale della città di Legnano per i prossimi nove anni sarà affidato a Publi Città.

Dopo il censimento degli impianti sul territorio e la rimozione di quelli non conformi al nuovo piano, Publi Città, Azienda Leader nell’ambito della cartellonistica pubblicitaria “In&Outdoor”, entra nel vivo del progetto, installando i nuovi cartelli, con un restyling di design e disponendoli in modo armonico e uniforme sulle arterie stradali di maggior affluenza a Legnano.

Ci sarà quindi un’unica azienda referente per il mantenimento del decoro urbano e il controllo sulla regolarità degli impianti, grazie anche al nuovo sistema di riconoscimento QR Code, di cui l’azienda ha dotato ogni impianto.

“Siamo lieti di poter contribuire al miglioramento estetico della nostra Città. Le imprese autoctone sono al centro del nostro operato e ancor più in questo particolare momento storico vanno tutelate e valorizzate perché sono il cuore pulsante dell’economia cittadina. Abbiamo eliminato la cornice esterna, perché vogliamo che il messaggio pubblicitario si mostri senza interferenze, per migliorare l’impatto visivo della loro comunicazione sul territorio. Ancor più in questo momento di fiduciosa ripartenza, abbracciamo l’intenzione delle piccole e medie imprese di dar voce agli sforzi compiuti: i nostri impianti sono pronti ad ospitare la loro immagine” – Affermano “Crediamo negli impianti Outdoor, perché siamo certi che sia ancora il miglior prodotto pubblicitario e noi vogliamo offrire ai nostri clienti il mezzo più efficace, economico e d’impatto per la loro visibilità. Essi nascono per la fruizione in movimento, diversamente da altri mezzi di comunicazione che prevedono una ricezione statica, i nostri cartelli sono fatti per catturare l’attenzione dell’utente su strada, anche mentre percorre i luoghi della propria routine quotidiana” .