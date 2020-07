Carrefour, sabato 1 agosto ultimo giorno per il “primo” super della città. Il marchio era ormai cambiato da tempo, ma il Gs, 45 anni fa, fece da apripista alla grande distribuzione nel territorio.

Carrefour, sabato ultimo giorno per il “primo” super della città

Quando ancora la spesa si faceva in bottega, Gs, poi acquisito da Carrefour e trasformato in un h 24 nel 2015, spiegò al magentino il concetto di supermercato. Da lì un fiorire di grandi centri: da Esselunga a Penny, quindi Lidl, Eurospin e da pochi giorni Aldi ( in territorio magentino).

Boom di centri e traffico sull’ex Ss 11

Una concentrazione di supermercati che ha controbuito a complicare anche la viabilità della ex Sp11: nenache le due rotonde (una appena conclusa) sembrano riuscire a fluidificare il traffico in aumento. Da tempo il supermercato attraversava difficoltà e le voci di chiusura si rincorrevano da tempo. Neppure il tentativo di invertire la rotta con l’apertura h 24 è riuscito e la concorrenza sfrenata ha portato ad una scelta definitiva. Domani, ultimo giorno di apertura, poi serrande abbassate, in attesa di sapere cosa ne sarà del grande magazzino.