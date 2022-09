Carambola di auto sul Sempione, nove persone ferite

Tra le persone trasportate in ospedale anche due soccorritrici del 118 che avevano appena finito il turno e una una donna in gravidanza

Cinque ambulanze, l'automedica e i vigili del fuoco per soccorrere i feriti

Cinque ambulanze, una automedica, due mezzi dei vigili del fuoco, due pattuglie della Polizia di Stato. Carambola di auto intorno alle 23.30 di ieri sulla Statale 33 del Sempione, a Rho, tra il Semaforo di via Lainate e quello della frazione di Biringhello

Nove persone rimaste ferite

Nove le persone rimaste ferite nello scontro dei tre mezzi che ha visto anche un'auto di grossa cilindrata ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Sei donne, rispettivamente di 32-37-40-48 e 60 anni e tre uomini di 32-37 e 48 anni sono stati prima medicati sul posto e successivamente trasportati in ospedale dai volontari della Misericordia di Arese, Rho Soccorso, Sos Novate e Croce Azzurra di Settimo Milanese e dalla Croce Rossa di Lainate

Tra i feriti due soccorritrici del 118 e una donna in gravidanza

Tra le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto sulla Statale 33 del Sempione anche due soccorritrici del 118 di una associazione di volontariato di Milano che stavano facendo rientro a casa dopo il turno. In ospedale per controlli anche una donna in gravidanza

Strada chiusa per diverse ore

La Statale del Sempione è stata chiusa per diverse ore nel tratto via Lainate Biringhello per permettere ai carro attrezzi intervenuti sul posto di rimuovere le auto incidentate. La strada sarà riaperta nelle prime ore della mattinata di oggi al termine dei rilievi che saranno effettuato dagli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Rho-Pero