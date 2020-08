Carabinieri in visita al “Melograno” di Abbiategrasso. Un appuntamento diventato una consuetudine durante le festività di Ferragosto.

Come di consueto nelle festività estive, lo scorso Ferragosto i Carabinieri si sono recati in visita presso il centro Anfass (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionali)- Onlus “Il Melograno” di Abbiategrasso per salutare gli ospiti ed il personale operante nella struttura.

In ossequio ai protocolli sanitari imposti per il periodo, rispettando il necessario distanziamento, l’occasione ha comunque consolidato l’amicizia che si è creata nel tempo con i militari della Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso, i cui racconti, le cui uniformi ed autovetture suscitano sempre molta curiosità ed attenzione.

Il momento conviviale è stato suggellato dallo scambio di alcuni doni simbolici.

La mission della Fondazione “Il Melograno”

“Il Melograno” prosegue unicamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie. Nello Statuto del sodalizio viene tra l’altro precisato che fra gli scopi ci sono: “Promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e/o sociale”.

E ancora: la Fondazione promuove “L’integrazione scolastica, la qualificazione e l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate; la qualificazione e la formazione di operatori docenti di ogni ordine e grado…”.

