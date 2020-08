Durante il pomeriggio di ieri, martedì 4 agosto, i Carabinieri di Cornaredo, durante un servizio perlustrativo in via Repubblica, hanno arrestato un uomo classe ’77.

Carabinieri gli chiedono i documenti e lui li aggredisce a calci e pugni

Le Forze dell’Ordine nel pomeriggio di martedì 4 agosto hanno fermato un uomo classe ’77 residente a Cornaredo, nullafacente e pregiudicato, per un controllo, chiedendo di favorire i documenti. Il soggetto ha però reagito scappando. L’uomo è stato allora raggiunto dai militari ma ha continuato ad opporre resistenza, aggredendoli a pugni e calci. L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

