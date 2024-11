Carabinieri e Polizia Locale sventano motoraduno abusivo

Carabinieri e Polizia Locale sventano modoraduno abusivo a Cerro Maggiore.

Motoraduno abusivo sventato

I Carabinieri e la Polizia Locale hanno sventato un motoraduno abusivo a Cerro Maggiore. E' quanto successo ieri, domenica 24 novembre 2024, nella zona industriale di via Kennedy. Grazie a un lavoro di indagine, i militari e gli agenti sono riusciti a scoprire che i giovani in sella alla loro moto stavano per tornare - perchè già era successo in passato - in quella zona dove avrebbero dato gas alle loro due ruote sfrecciando per le strade.

Le sanzioni

I giovani in moto sono stati tutti identificati: era 15, tutti minorenni, e sono poi stati verificati circa una decina di motoveicoli, di cui uno è risultato privo di assicurazione. Ed è scattata la multa.