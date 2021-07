Questa mattina, giovedì 22 luglio, un automobilista circolando sulla via Bachelet nel comune di Castano Primo è rimasto coinvolto in un sinistro con capriolo.

Capriolo investito da un'auto

Allertate prontamente le Forze dell’ordine sono giunti sul posto la Polizia locale di Castano Primo e Magnago, la Guardia Parco del Ticino, i Carabinieri e i Forestali che hanno soccorso l’animale. Si tratta di un maschio di capriolo adulto, che, seppur ferito, sembrerebbe al momento non versi in gravi condizioni.

L’animale, messo in sicurezza, è stato trasferito ad opera dei Carabinieri Forestali in un centro di recupero per fauna selvatica dell’hinterland milanese.

L’automobilista, con danni al veicolo, è rimasto illeso ed ha subito soccorso il povero capriolo che, sicuramente spaventato, ha attraversato di corsa la sede stradale senza dare possibilità alcuna di evitarlo.