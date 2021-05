Capriolo finisce nel canale, salvato

Capriolo finisce in un canale secondario, recuperato da alcuni residenti è stato poi affidato alla Polizia provinciale.

Capriolo cade nel canale, salvato

Un capriolo che cade in un canale secondario, viene poi messo in salvo da alcuni residenti. E’ quanto accaduto nella giornata di oggi, giovedì 20 maggio 2021, a Nerviano. Intorno alle 16 l’animale, forse perchè scivolato, è finito in un canale secondario di irrigazione. La scena è stata vista da alcune persone che abitavano poco distante, in località don Bosco (Parco del Roccolo): sono intervenuti e lo hanno portato in salvo.

Pattuglie sul posto

Allertati, sul posto sono arrivati la Polizia Locale, i Carabinieri che hanno a loro volta chiamato il Nucleo ittico venatorio della Polizia metropolitana. L’animale era stato messo all’interno di un giardino di una veterinaria che abitava proprio lì. Gli agenti metropolitani, una volta giunti sul posto, hanno recuperato il capriolo con due reti per poi trasportarlo e liberarlo nel Parco del Rugareto.