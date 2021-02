Capra corre libera in Superstrada

Una capra corre libera in Supestrada tra Castano Nord e Castano Sud, rischiando di creare anche alcuni incidenti gravi: interviene la Polizia Locale della città.

Capra in Superstrada: pericolo scampato

L’ovino stava correndo impazzito, molto probabilmente spaventato dal traffico automobilistico, nella galleria tra l’uscita Castano Primo Nord e Castano Primo Sud della Superstrada che porta a Malpensa, di fatto creando non poche occasioni di pericolo sia per lei sia per gli automobilisti. E’ successo nella giornata di oggi, venerdì 19 febbraio 2021.

La chiamata alle Forze dell’ordine

Tante le segnalazioni giunte al Comando della Polizia Locale di Castano e anche ai Carabinieri dagli ignari automobilisti, che se la sono vista correre all’impazzata. Sul posto sono giunti gli agenti del Comando di piazza Mazzini che, non senza fatica, sono riusciti a farla allontanare dalla Superstrada. La capra ha però poi continuato a correre spaventata anche in giro per il paese. Dopo un’ora di tentativi, i poliziotti locali sono riusciti a rintracciare il pastore, che ha riportato il suo ovino nel gregge. Ora però dovrà pagare una multa.