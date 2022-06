Cappa aspirante in fiamme: intervengono i pompieri

Questa mattina, 15 giugno 2022, intervento a Legnano in via Alfieri per i Vigili del Fuoco per un principio di incendio di una cappa aspirante.

Cappa aspirante in fiamme

I Vigili del Fuoco di Legnano con il supporto dei colleghi volontari di Inveruno, sono intervenuti questa mattina a Legnano all'interno di un'abitazione: presenti sul posto 2 mezzi di Legnano e il carro soccorso di Inveruno, attrezzato per la ventilazione dei locali e anche di un telo salto di emergenza, nel caso ce ne fosse stato bisogno.

Le fiamme sono state spente poco dopo e i residenti non hanno avuto bisogno di supporto medico.