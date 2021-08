Vigili del fuoco volontari di Inveruno a Mesero per un incendio in appartamento partito da una cappa

Cappa a fuoco, intervengono i vigili del fuoco

Vigili del fuoco volontari di Inveruno allertati nel pomeriggio di ieri per un principio di incendio in un appartamento di Mesero: due mezzi si sono recati sul posto ma fortunatamente l'incendio partito dalla cappa era di poco conto ed è stato domato dalla stessa inquilina. I vigili del fuoco sono comunque intervenuti per smontare la cappa e mettere in sicurezza l'alloggio. Non è stato necessario l'intervento del 118.