La troupe di Striscia la notizia è di casa a Magenta. Stamattina Capitan Ventosa, al secolo l’attore comico Fabrizio Fontana, è stato avvistato in piazza Formenti, mentre sorseggiava un caffè, rigorosamente d’asporto, per combattere il freddo nell’attesa dell’arrivo del sindaco Chiara Calati in Comune.

Capitan Ventosa arriva a Magenta e stuzzica il sindaco

“Sono venuto per fare una domanda al sindaco: perché le schede catastali degli immobili non possono essere date a chi le richiede?”, ha detto, raccontando che recentemente alcuni cittadini hanno contattato la redazione del popolare programma per denunciare il fatto.

La replica

Il sindaco Chiara Calati ha replicato che si tratta di un regolamento catastale, che riprende la normativa dell’Agenzia delle Entrate del territorio. Le schede catastali sono date in presenza solo ai proprietari o agli eredi legittimi, su presentazione di un’autocertificazione che li dichiari tali o alla dichiarazione di successione.

La precisazione

“A seguito delle notizie apparse sulla stampa circa la visita di Capitan Ventosa per conto del programma Striscia la Notizia, si precisa che l’inchiesta condotta dal giornalista riguarda alcuni meccanismi burocratici del Catasto che riguardano non solo il Comune di Magenta, ma l’intero territorio nazionale. Il sindaco Chiara Calati si è subito resa disponibile a rispondere a ogni quesito posto dalla troupe del noto programma televisivo fornendo, anche con il supporto degli uffici, ogni informazione richiesta su un meccanismo di accesso alla documentazione che non dipende in alcun modo dall’Amministrazione Comunale o dall’Ente. Dall’inchiesta è emersa la piena trasparenza dell’Amministrazione Comunale e la professionalità dei dipendenti e degli uffici del Comune. La registrazione andrà in onda nei prossimi giorni”.

