Capannone in fiamme a Caronno Pertusella, pompieri al lavoro in via Torino.

Capannone in fiamme a Caronno Pertusella

Sono intervenuti dal distaccamento di Busto/Gallarate, da quello di Saronno e dal comando di Milano le squadre di Vigili del Fuoco intervenute alle 16 a Caronno Pertusella. Per cause che saranno determinate al termine delle operazioni di spegnimento, le fiamme sono divampate in un capannone dismesso in via Torino. Non si registrano feriti.

TORNA ALLA HOME