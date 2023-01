Capannone in fiamme, tanti pompieri sul posto

Capannone in fiamme a Castano Primo.

Capannone, incendio nella serata

Prima il fumo, poi le fiamme. E' quello che è successo in un capannone di Castano Primo. Erano circa le 21.25 della sera di ieri, sabato 14 gennaio 2022, quando i residenti si sono accorti che stava succedendo qualcosa all'interno della struttura, che a sua volta racchiude una fonderia. Erano circa le 21.225 all'interno dell'impianto lavorativo di via Per Turbigo. Subito è partita la richiesta di aiuto.

L'intervento

Sul posto si è osservato un grande dispiegamento di mezzi: quatto le squadre di Vigili del fuoco arrivate da Milano, due da Varese. Loro ad aver domato l'incendio. Per fortuna non si sono registrati feriti.