Capannone di una ditta a fuoco nella notte a Bareggio. I Vigili del fuoco sono stati allertati intorno alla mezzanotte e mezza di mercoledì 10 marzo, quando si sono avvistate le prime fiamme.

Capannone di una ditta a fuoco nella notte

L’incendio ha preso piede in una azienda vi via Monte Nero e ha visto impegnati i pompieri per oltre tre ore: non è stato semplice tenere a bada il rogo e l’intervento si è chiuso alle 3.54. Sul luogo dell’incendio sono giunti i pompieri di Rho e Corbetta ed è intervenuta anche una gazzella dei Carabinieri. Le cause sono in fase di accertamento, nessun ferito registrato dalla centrale oeprativa di Areu.

Lavatrice in fiamme a Corbetta

Lunedì i Vigili del fuoco erano intervenuti anche a Corbetta dove una lavatrice, posizionata su un balcone di via Caldara, aveva preso fuoco. Sul posto i volontari di Inveruno.