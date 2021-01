Capannone a fuoco: schieramento di pompieri sul posto FOTO

Capannone a fuoco tra Parabiago e Canegrate: schieramento di pompieri sul posto

Fiamme al confine tra Parabiago e Canegrate. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 gennaio, in via Adige a Parabiago. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un capannone. Sul posto sono intervenuti 5 mezzi dei Vigili del fuoco che hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Oltre ai pompieri sono intervenute anche tre pattuglie della Polizia locale, i Carabinieri di Parabiago e un’ambulanza della Croce rossa.

