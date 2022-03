Capanno in fiamme, Vigili del Fuoco al lavoro per sei ore

L'incendio

I pompieri sono intervenuti ieri, 29 marzo 2022, nella frazione di Pontevecchio a Magenta

Vigili del Fuoco in azione ieri, 29 marzo 2022, dalle 18 fino a mezzanotte per un capanno andato in fiamme a Pontevecchio, frazione di Magenta.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

E' scattato alle 18 l'allarme per un capanno andato a fuoco a Magenta, nella frazione di Pontevecchio: sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Magenta, uno di Corbetta e uno dei volontari di Inveruno. Per riuscire a spegnere il rogo le squadre sono rimaste sul posto fino a mezzanotte.