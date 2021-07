Capanno con galline in fiamme

Capanno con galline brucia in un incendio a Parabiago: sul posto i Vigili del Fuoco e l'ambulanza.

Capanno con galline a fuoco

Fumo e fiamme in via Gozzano a Parabiago. Il motivo? A bruciare era un capanno nel quale si trovavano alcune galline. E' successo la mattina di oggi, sabato 17 luglio 2021, poco dopo le 10.30. Alcuni residenti della zona si sono infatti accorti dell'incendio lanciando l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco di Legnano e l'ambulanza di RhoSoccorso nel caso ci fossero state persone da assistere; per fortuna non vi era nessuno e anche le galline non sono state ferite dal fuoco.