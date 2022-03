Capanno in fiamme, arrivano i pompieri

BUSTO GAROLFO

E' successo in via Da Giussano, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Capanno in fiamme, è successo a Busto Garolfo.

Capanno in fiamme

Le fiamme e il fumo sono state viste provenire da un capanno, per la precisione un ricovero attrezzi. E' quando accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 20 marzo 2022, a Busto Garoldo. Erano circa le 15.30 quando l'incendio si è sviluppato (ancora da accertare le cause) andando a interessare la struttura in legno che si trovava in via Da Giussano. Alcuni passanti hanno notato quello che stava accadendo e hanno quindi lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con due loro mezzi. In pochi istati sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.