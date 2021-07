Cantina e box in fiamme: pompieri in azione a Passirana, frazione di Rho.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 luglio, i Vigili del fuoco di Rho sono intervenuti in via Lattuada a Passirana, frazione di Rho, per domare le fiamme che avevano avvolto una cantina e un box di un residence.

Le persone sono state evacuate e sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118.