Cantieri a Legnano, da lunedì possibili modifiche alla viabilità

Cantieri a Legnano, a partire da lunedì 18 maggio 2020 le vie Ratti, Gilardelli, Carducci e Saronnese saranno interessate da lavori stradali.

Cantieri a Legnano, via ai lavori stradali

La chiusura delle vie Ratti (sistemazione delle pendenze) e Gilardelli (messa in sicurezza con dossi) avrà una durata di circa quattro settimane e determinerà la necessità di modificare i percorsi degli autobus delle linee di trasporto pubblico. Per il trasporto urbano, i bus di Stie seguiranno un percorso alternativo con conseguente soppressione delle fermate in via Ratti (scuole De Amicis) e in corso Magenta (scuole Bonvesin de la Riva).

La chiusura della via Carducci, per la realizzazione della pista ciclopedonale e il rialzo della platea stradale all’incrocio con via Firenze, durerà circa un mese.

La Saronnese sarà interessata da lavori di riqualificazione che comprendono la realizzazione di uno spartitraffico centrale e di una rotatoria, all’intersezione con via Cesare Battisti. I lavori, della durata di circa tre mesi, non comporteranno l’interruzione della circolazione stradale.

Il punto sui lavori pubblici in corso

Sono ripartiti, intanto, gli interventi nella ex sede del Tribunale (il termine è previsto per la fine di giugno) e alla ex Accorsi (anche in questo caso, termine previsto per fine giugno, quando inizierà il collaudo dell’edificio). Sono iniziati, e risultano in fase avanzata, i lavori di manutenzione sull’area giochi del parco Falcone Borsellino e al campo sportivo del centro sociale Pertini. Sono stati ultimati i nuovi servizi igienici al parco Castello ed è iniziata la realizzazione di quelli della scuola Carducci. Il completamento del progetto definitivo per l’intervento più importante sulla piscina comunale è previsto a fine giugno. E’, infine, previsto entro la prima decade di giugno l’inizio della nuova tranche di lavori sulla Zona a traffico limitato, in via Magenta. I lavori alla pista di atletica in via della Pace riprenderanno nella terza settimana di giugno e si protrarranno per circa tre mesi.

Si ricorda che le tempistiche possono variare a causa di fattori non prevedibili quali, per esempio, l’andamento del meteo.

