Cantiere di corso Magenta rinviato a settembre

Cantiere di corso Magenta a Legnano rinviato a settembre.

L’inizio del cantiere per il rinnovo di corso Magenta slitta a settembre. Il motivo è che incida negativamente sulla fluidità degli spostamenti da parte dei pedoni e sull’accesso agli esercizi commerciali durante i mesi di luglio e agosto. Procederanno, invece, i lavori già in corso, come la messa a dimora di nuovi alberi, che non impattano sulla circolazione di quanti frequentano il centro cittadino.

