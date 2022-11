Canna fumaria in fiamme: pompieri in azione

Canna fumaria in fiamme a Lainate: pompieri in azione.

Spavento a Lainate nella mattina di ieri, giovedì 24 novembre per un incendio scoppiato in via Sesia. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 10.45. A bruciare la canna fumaria di una villetta di due piani.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco di Legnano che hanno messo in sicurezza l’area e spento le fiamme divampate dal camino dell’edificio che hanno poi coinvolto il tetto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.