Canna fumaria in fiamme, pompieri al lavoro FOTO

Canna fumaria a fuoco in un’abitazione di Rescaldina. Sul posto i Vigili del Fuoco di Legnano.

Canna fumaria, domato l’incendio

Il fumo lo si è visto in tutta la zona. Era quello che proveniva dal tetto di un’abitazione di Rescaldina. E’ quando accaduto la mattina di oggi, martedì 20 ottobre 2020, in via K2. Intorno alle 11.45, le fiamme si erano sviluppate dalla canna fumaria e ad accorrere sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano arrivati sul posto con l’autopompa e l’autoscale. I pompieri sono arrivati sul tetto dando il via alle operazioni di spegnimento che si sono concluse dopo poche decine di minuti. Poi la messa in sicurezza.

LE FOTO:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE