Canna fumaria in fiamme, arrivano i Vigili del Fuoco FOTO

Prima si è visto del fumo, poi il fuoco. Le fiamme hanno interessato il camino di un’abitazione di via Pellico a Inveruno. E’ quanto successo ieri, venerdì 15 gennaio 2020. Il principio di incendio è stato subito spento grazie al tempestivo intervento sul posto da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno riportato la sicurezza e scongiurato danni ben peggiori.

Gli stessi pompieri hanno poi spento un medesimo incendio in una casa di via Dei Campioni a Castano Primo.

