Canna fumaria in fiamme, arrivano i pompieri

Canna fumaria in fiamme in via Garibaldi a Canegrate, sul posto i Vigili del Fuoco.

Canna fumaria in fiamme

Momenti di paura quelli che si sono vissuti ieri sera, mercoledì 27 gennaio 2021, in via Garibaldi. La canna fumaria di un’abitazione ha preso fuoco. Il fumo e le fiamme sono state notate subito dai padroni di casa e dai residenti che hanno chiesto subito aiuto.

L’intervento

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno insieme a quelli del distaccamento di Legnano. In pochi istanti le fiamme sono state domate. Non si sono registrati feriti, nè danni alla casa a parte ovviamente il camino.

LE FOTO: