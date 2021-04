Canna fumaria in fiamme: arrivano i pompieri

Canna fumaria in fiamme a Olcella, frazione di Busto Garolfo: è successo stasera, mercoledì 7 aprile 2021.

Canna fumaria a fuoco: l’intervento dei pompieri

Incendio in una villetta in via Falcone a Olcella, frazione di Busto Garolfo. Il fuoco, generatosi nella serata di oggi, mercoledì 7 aprile, intorno alle 21, ha interessato la canna fumaria di un’abitazione della frazione bustese.

Due mezzi dei Vigili del Fuoco Volontari di Inveruno e un’autoscala di Legnano sono subito accorsi sulla scena, spegnendo immediatamente il fuoco. Per fortuna, sembra che nessuno sia rimasto coinvolto.