Canna fumaria di una ditta di Turbigo a fuoco: intervengono i pompieri

Canna fumaria di una ditta a fuoco: intervengono i pompieri

Intorno a mezzogiorno e mezza di oggi, lunedì 19 luglio, i Vigili del fuoco di Inveruno sono intervenuti in via Villoresi a Turbigo per domare le fiamme in una ditta. L'incendio era divampato dalla canna fumaria e si sono danneggiati i filtri di aspirazione.

Fortunatamente però nessuno è rimasto coinvolto nel rogo.