Cani avvelenati a Rho: E se fosse stato il topicida?

I cittadini chiedono all'amministrazione comunale di fare chiarezza

Si cerca un "pazzo" ma se i cani avessero leccato il topicida?

Si cerca un «pazzo» un uomo o una donna senza scrupoli che avrebbe buttato «polpette» avvelenate nell’area cani e nel quartiere tra via Virigilio e via Nino Bixio. E se invece i cani avessero mangiato il topicida, quello che è stato messo sulle strade per la disinfestazione? Un dubbio questo emerso dopo l’ultimo «caso di avvelenamento» che ha coinvolto un cane di proprietà di una famiglia che abita nella zona di via Bixio.

Topicida non messo nelle apposite cassettine

Vomito dopo la passeggiata, la corsa dal veterinario e una diagnosi che fa riflettere, il veleno sembrerebbe lo stesso contenuto nei topicida. Ma è possibile una cosa del genere? E’ possibile, come raccontano i residenti della zona che il topicida non sia stato messo nelle apposite cassettine ma sparso per i terreni? Solo una ipotesi quella lanciata dai residenti della zona senza voler colpevolizzare nessuno, giusto per capire come mai tanti avvelenamenti, tutti praticamente negli stessi giorni, tutti praticamente nella stessa zona, quella tra via Nino Bixio e via Virgilio.

Il referto dell'autopsia di Cloe morta dopo la passeggiata nell'area cani

Durante l'esame autoptico sono stati rilevati due topicidi ed un potentissimo insetticida che ha provocato la morte quasi istantanea della cagnolina - si legge nel referto della clinica veterinaria dove è stata portata Cloe

Dopo il referto del veterinario, i cittadini residenti nella zona e i proprietari di cani chiedono all'amministrazione comunale di fare luce sulla vicenda e verificare dove gli addetti del Comune hanno lasciato il topicida durante la disinfestazione effettuata nelle scorse settimane nella zona.