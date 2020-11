Canegrate saluta commossa il suo amato Galdino Marrari FOTO

Canegrate saluta commossa il suo amato Galdino Marrari. L’uomo, che si è spento nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre, è stato sindaco del Comune nel 1980-81, 1984-87 e 1989-1992.

Una cerimonia molto sentita quella celebrata nella chiesa di santa Maria Assunta martedì 17 novembre per Galdino Marrari, 93 anni, ex sindaco di Canegrate nel 1980-81, 1984-87 e 1989-1992, che si è spento nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre.

Marrari, dirigente politico del Partito comunista italiano e del Partito democratico della sinistra e maestro elementare da tutti apprezzato per la sua “colta umanità“, era originario di Melito di Porto Salvo, in Calabria, ed è arrivato al Nord quando aveva circa 20 anni.

Dopo la funzione religiosa, il sindaco Roberto Colombo ha pronunciato parole molto profonde per l’amico Galdino: “Sono qui a ricordare un compagno con il quale sono sempre stato dalla stessa parte della barricata, quella dei lavoratori, degli ultimi, delle masse popolari, degli antifascisti. Idee e lotte portate avanti dal grande Partito comunista italiano di Berlinguer, per il quale Galdino, io e tanti altri ci siamo impegnati fino all’ultimo. Come amministratore, è stato di una correttezza esemplare, pronto a riconoscere i diritti dei cittadini, senza mai concedere favori”.

Tra i presenti c’erano anche i presidenti dell’Anpi di Legnano, Primo Minelli, e di Canegrate, Anna Maria Castiglioni, che lo ha ricordato così: “Galdino, oltre a essere presidente onorario, è stato per anni presidente della nostra sezione, che ha diretto con intelligenza, capacità ed equilibrio”.

