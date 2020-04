Canegrate e San Giorgio: “Agenti bravi ed efficienti”, è il commento delle due Amministrazioni, che lodano l’operato del comando unico di Polizia Locale.

Canegrate e San Giorgio: “Agenti bravi ed efficienti”

Le Amministrazione di Canegrate e San Giorgio su Legnano lodano l’operato degli agenti del comando unico: “Quando, dopo un lungo periodo di preparazione, Canegrate e San Giorgio su Legnano unificarono i comandi di Polizia Locale era il 2 dicembre 2019. L’idea era razionalizzare e aumentare le risorse, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che questa scelta si sarebbe presto confrontata con un’emergenza mai vista, dimostrando tutto il suo valore.

Da febbraio la nostra Polizia Locale, senza defezioni, controlla il territorio e cura il rispetto delle norme per il contenimento del contagio; gestisce i contatti con i cittadini positivi o in quarantena obbligatoria, non solo per applicare le misure che li riguardano ma anche per garantire la necessaria e delicata assistenza.

Non solo! Gli agenti di Canegrate e S. Giorgio sono diventati una sorta d’ufficio di consulenza per i cittadini, rispondono con grande pazienza alla miriade di quesiti interpretativi scaturiti da ordinanze e decreti sfornati a getto continuo da chi sta sopra di noi. La loro bussola, a differenza di quanto accade in altre realtà, è sempre un saggio buon senso.

La nostra Polizia Locale si è scoperta anche una vocazione al servizio sociale: i suoi uffici sono il terminale di molte iniziative di sostegno alle fragilità (fra tutte citiamo la quotidiana fornitura dei pasti agli indigenti, per la quale la Polizia Locale è la centrale di smistamento degli aiuti) e contribuiscono alla pianificazione del lavoro dei volontari, come è accaduto con la distribuzione casa per casa delle mascherine.

Insomma: bravi ed efficienti, ma sotto quella posa in stile ‘Frontera: Texas’ si nasconde anche un cuore d’oro”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE