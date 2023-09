Cane con la zampa incastrata nella scala, salvato dai pompieri

Cane con la zampa rimasta incastrata in una scala, salvataggio a Marcallo con Casone.

Cane con zampa incastrata, liberato

La sua zampa, non si sa come, è rimasta incastrata nella ringhiera di una scala. Disavventura, la mattina di oggi, venerdì 1 settembre 2023, per un cane che si trovava a Marcallo con Casone. Erano circa le 6.45 quando il quattro zampe, per motivi ancora non chiari, è rimasto con una delle sue quattro zampette bloccato nelle "maglie" della scala che si trova in un'abitazione. Ha iniziato così ad abbaiare così i residenti sono usciti di casa, chiedendo aiuto.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti, in pochi istanti, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno: i pompieri hanno calmato il cagnolino e, con un lavoro durato qualche minuto, lo hanno liberato.