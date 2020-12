Cane cade nella fossa biologica: salvato dai pompieri FOTO

Cane cade nella fossa biologica: è successo a Inveruno.

Il cane era caduto in una fossa biologica, molto probabilmente perchè il chiusino era rimasto aperto, forse perchè urtato dal passaggio di uno spazzaneve impegnato nelle operazioni di pulizia delle strade. E’ quanto successo ieri mattina, martedì 29 dicembre 2020, in via Palestro a Inveruno. Erano circa le 7. Quando alcuni passanti si sono accorti della presenza del quattro zampe nella fossa, hanno subito chiesto aiuto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno messo in salvo l’animale: il cagnolino stata bene, è stato affidato al suo proprietario che, per scrupolo, l’ha comunque portato dal veterinario per una visita.

LE FOTO:

