Cane cade dal balcone e muore, proprietario denunciato per maltrattamenti

Il dubbio degli agenti è che sia stato il proprietario a gettare l'animale dal balcone

Anche il presidente di Aidaa ha denunciato il proprietario dell'animale

Il sospetto è che non si sia trattato di un incidente è per questo motivo che il presidente dell'associazione animalista Aidaa, il pregnanese Lorenzo Croce, nella mattinata di oggi si è recato dai carabinieri di Milano per denunciare il proprietario del cane che nel pomeriggio di ieri è caduto dal terzo piano di un balcone di una casa di Rozzano.

Dopo la caduta il segugio è morto sul colpo

Un segugio di tre anni che dopo la caduta è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia locale, contattata da una residente del palazzo dove è caduto il cane, ma quando è giunta davanti al palazzo ha potuto constatare che il cadavere del segugio era già stato caricato in auto dal proprietario.

Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento animali

Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti l’uomo ha dichiarato che il cane è saltato dalla finestra del bagno verso il balcone ma non è riuscito a raggiungerlo. Il racconto non ha convinto la polizia locale e il padrone è stato denunciato a piede libero per maltrattamento animali, la salma del segugio è stata sequestrata e sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Il dubbio degli agenti è che sia stato il proprietario a gettare l'animale dal balcone