Campo in fiamme vicino alle case e alla linea ferroviaria.

Campo in fiamme: il fuoco minaccia abitazioni e binari del treno

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 luglio 2022, a Magnago. L'allarme è scattato intorno alle 18 in via Battisti. Decine le chiamate ai Vigili del fuoco per un incendio che stava minacciando abitazioni e linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti con tre mezzi i pompieri volontari di Inveruno, che hanno trovato i residenti in strada e le fiamme poco lontano e si sono subito messi a protezione delle case e dei binari, circoscrivendo il rogo. Per domarlo è stato necessario lavorare per un'ora. Non si sono registrati feriti né intossicati, e non è stato necessario bloccare il passaggio dei treni. Allertati anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito.