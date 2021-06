Campo in fiamme, spento dai pompieri

Campo in fiamme a Inveruno: sul posto i Vigili del Fuoco volontari.

Campo in fiamme in paese

Prima il fumo e poi le fiamme. E' quanto alcuni residenti e automobilisti hanno notato provenire da un terreno di via Per Busto Garolfo a Inveruno. Era il pomeriggio di ieri, martedì 29 giugno 2021. Subito la preoccupazione è stata quella di chiedere aiuto per evitare che l'incendio potesse diventare ancora più ampio.

L'intervento

Così sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno dato inizio alle operazioni di spegnimento delle fiamme. E hanno messo in sicurezza l'area. Ancora da accertare le cause dell'incendio.

LE FOTO: