Campo in fiamme, danni per 15mila metri quadrati

Campo in fiamme a Nerviano, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Incendio nel campo

Il raccolto andato in fiamme. E' quanto successo la sera di ieri, domenica 12 giugno 2022, a Nerviano. Intorno alle 19 alcuni residenti della zona verso il confine con Pogliano Milanese, hanno infatti notato del fumo e un odore di bruciato provenire dalla zona agricola. Ed è stato lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che si sono subito messi al lavoro: per spegnere le fiamme hanno schierato tre mezzi e 10 uomini che sono stati impegnati fino alle 23 per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Presente anche un mezzo dei pompieri di Corbetta. Non vi sono stati nè feriti nè intossicati. L'incendio ha distrutto circa 15mila metri quadrati di raccolto.