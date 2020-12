Camper distrutto dalle fiamme, paura in via Del Lavoro FOTO

Camper distrutto dalle fiamme: è successo a Castano Primo.

Le fiamme hanno distrutto un camper che si trovava fermo in via Del Lavoro a Castano Primo, di fronte alla fiera. Erano circa le 23.30 ieri sera, venerdì 11 dicembre 2020. Le cause sono ancora da accertare, sta di fatto che dal mezzo ha iniziato a uscire prima del fumo e poi fuoco. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. A bordo, fortunatamente, non vi era nessuno. I pompieri hanno messo al riparo anche tre bombole di gas che si trovavano a bordo del camper. I militari, che hanno poi preso contatti col proprietario, sono al lavoro per accertare cosa sia accaduto.

