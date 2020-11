Campagna vaccinale antinfluenzale al via a Pregnana, ma solo per gli over 65. Lunedì 30 novembre inizierà la somministrazione del vaccino antinfluenzale alle persone oltre i 65 anni che hanno prenotato il vaccino presso il proprio medico curante.

Campagna antinfluenzale al via lunedì

Come noto, la somministrazione del vaccino avverrà nei locali del Centro anziani di Largo Avis Aido. La campagna è stata rinviata sino ad ora per permettere ai medici di ricevere da Ats un numero sufficiente di dosi, che al momento copre però soltanto il fabbisogno di cittadini over 65. Il Comune ha reso note le modalità di accesso alle vaccinazioni (solo attraverso prenotazione), che si terranno nel pomeriggio dalle 15 alle 18. I pazienti sono stati suddivisi per medici: il 30 novembre toccherà ai pazienti del dottor Palvarini, l’1 dicembre a quelli della dottoressa Dilletti, il 2 dicembre ai pazienti della dottoressa Maestroni e il 3 dicembre a quelli della dottoressa Tomba.

Dosi sufficienti solo per gli over 65

I vaccini saranno somministrati da un medico che ha sviluppato gli anticorpi al virus assoldato dai dottori pregnanesi.

A gestire gli accessi e a prestare aiuto ai pazienti che avranno necessità ci saranno dei volontari.

Negli scorsi giorni, il sindaco Angelo Bosani ha scritto una lettera a tutte le persone che hanno diritto al vaccino.

La lettera del sindaco

«Cara concittadina, caro concittadino, come certamente sai in tutto il Mondo è in corso una pandemia dovuta al coronavirus SARS-CoV-2. Il contagio è particolarmente pericoloso per le persone con età superiore ai 60 anni, dato che le complicazioni che questo virus può dare diventano più serie al crescere dell’età. Quest’anno è ancora più importante vaccinarsi contro l’influenza. Occorre infatti evitare che le persone che potrebbero accusare sintomi gravi a causa del comune virus influenzale si aggiungano a quelle che potrebbero accusare sintomi ugualmente gravi a causa del coronavirus. Il vaccino per proteggerci dal coronavirus non è ancora pronto, gli scienziati ci stanno lavorando e probabilmente sarà disponibile nel 2021, invece il vaccino antinfluenzale per fortuna è disponibile. Se hai più di 65 anni di invitiamo a contattare il tuo medico di base per prenotare la vaccinazione. Quest’anno, per motivi di sicurezza, le vaccinazioni antinfluenzali a Pregnana per le persone con più di 65 anni verranno effettuate presso il Centro Anziani di Largo Avis-Aido, a partire dal 30 novembre, nelle ore pomeridiane. Prenotare è indispensabile per regolare l’afflusso delle persone ed evitare assembramenti. Se hai un’età compresa tra i 60 e i 65 anni, bisogna contatta i canali di Ats per prenotare la vaccinazione».