Cammina in strada brandendo un grosso coltello: denunciato 30enne

Paura a Legnano per un uomo che camminava per strada brandendo un grosso coltello.

Cammina per strada con un grosso coltello: denunciato

E' successo nella mattinata di ieri, mercoledì 10 gennaio, nella zona della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato intorno alle 9: a chiamare il 112 sono stati alcuni passanti allarmati. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno sorpreso l'uomo in via Rossini. Quando i poliziotti del Reparto mobile di Milano lo hanno fermato non ha opposto resistenza, ma nel frattempo si era disfatto del coltello.

Identificato dagli agenti

Gli agenti lo hanno condotto in Commissariato, dov'è stato identificato: si tratta di un cittadino straniero di 30 anni. Sconosciuti i motivi per cui girasse con quell'arma da taglio. Per lui è scattata la denuncia per porto d'arma bianca e detenzione di sostanze stupefacenti.

Un mese fa, il 12 dicembre, un episodio ancora più inquietante: un 46enne aveva infatti minacciato per strada la compagna 27enne brandendo una katana e urlando "Ti ammazzo!". In quel caso erano intervenuti gli uomini del vicequestore Ilenia Romano che lo avevano denunciato per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.