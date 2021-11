Camion si ribalta in mezzo alla strada davanti al nuovo ospedale Galeazzi

Il conducente del mezzo è uscito da solo dalla cabina del camion, le sue condizioni non sono gravi

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia locale e gli operatori del 118

L'incidente alla rotonda che portava al posteggio vip di Expo

Un mezzo pesante che stava percorrendo viale De Gasperi in direzione del centro di Rho, per cause ancora in corso d'accertamento, giunto poco dopo il carcere di Bollate, precisamente alla rotatoria che permetteva di entrare nel posteggio vip di Expo si è ribaltato a lato della carreggiata

Sul posto ambulanza e vigili del fuoco

Scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento milanese di via Messina, gli agenti della Polizia locale di Rho e l'ambulanza con a bordo i volontari di Rho Soccorso.

Il conducente del mezzo pesante è uscito da solo dalla cabina del camion

Uscito dalla cabina del suo mezzo da solo, l'autista, un uomo di 58 anni, è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato in codice verde, quello meno grave, al pronto soccorso dell'ospedale di Rho mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la zona e gli agenti della Polizia locale si occupavano della viabilità

Code in direzione del centro di Rho

A causa del ribaltamento del mezzo pesante, avvenuto intorno alle 7.40, il traffico su viale De Gasperi in direzione di Rho è ancora difficoltoso. Si registrano code di breve durata