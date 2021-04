Camion si incendia, arrivano i pompieri

Camion si incendia ad Arconate, arrivano i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Camion si incendia

Momenti di paura quelli che si sono vissuti ieri, giovedì 8 aprile 2021, in Corso America ad Arconate. Nel pomeriggio un camion che stava percorrendo la via, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e chiedere aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Nessun ferito come detto, per permettere la rimozione del mezzo la strada è stata chiusa per un’ora.