Camion sfonda la barriera di protezione del ponte, l'autista si getta nell'Olona

Soccorsi e Vigili del Fuoco a Castellanza, in via Binda dove un camion è rimasto in bilico sul pinte che attraversa l'Olona.

Camion in bilico sul ponte, l'autista si salva gettandosi nell'Olona

È successo intorno alle 10.30 di oggi, sabato 21 gennaio. Per cause ancora da chiarire l'autista di un camion compattatore ha perso il controllo del mezzo pesante finendo per sfondare le barriere di protezione del ponte di via Binda.

Il veicolo è rimasto bloccato con la motrice sospesa nel vuoto.

Temendo di finire nel fiume con tutto il camion l'autista, un uomo di 50 anni, ha aperto la portiera gettandosi nel fiume.

Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che ha soccorso l'uomo in codice verde. Per il recupero del mezzo pesante invece diverse le squadre dei Vigili del Fuoco in azione, tra cui anche due autogru da Milano e Varese.