Camion pieno di rifiuti, conducente denunciato dalla Polizia locale

Camion pieno di rifiuti a Pogliano Milanese, conducente multato dal Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano.

Camion zeppo di rifiuti, il controllo degli agenti

A notare quel camion pieno di rifiuti sono stati gli agenti del Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese impegnati nell'attività di prevenzione e repressione degli illeciti legati all'abbandono di rifiuti. La pattuglia ha notato il mezzo in un'area boschiva di Pogliano Milanese: si trattava di un autocarro cassonato colmo di materiale. Da qui è scattato il controllo. Da un'ispezione è emerso come nel cassone vi erano pneumatici fuori uso, parafanghi danneggiati di autovetture, sedili di auto e altro non classificabile racchiusi in sacchi di plastica.

Le irregolarità

Gli agenti hanno chiesto al conducente di fornire la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e il formulario per il trasporto dei rifiuti ma l'uomo, per sottrarsi al controllo, ha consegnato della documentazione appartenente ad una ditta diversa da quella a lui intestata e un formulario contenente materiali diverso da quello trasportati. Da qui altri accertamenti con la Polizia locale che ha accertato come il veicolo non risultava inserito tra quelli iscritti per effettuare trasporto rifiuti, la ditta non risultava iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto rifiuti conto terzi ma solo per quelli prodotti o derivanti dalla propria attività che - nello specifico - risultava essere quella di sgombero di cantine e garage e relativo commercio all'ingresso. Ma non solo: l'uomo stava trasportando rifiuti speciali non pericolosi in quantità superiore ai 30 chilogrammi consentiti.

La denuncia

Il conducente è stato così indagato in stato di libertà per il reato di gestione e trasporto illecito di rifiuti senza titolo nonchè per falso ideologico in quanto per sottrarsi al controllo aveva mostrato agli agenti l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e il formulario di un'altra ditta non giustificandone il possesso.