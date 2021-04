Camion incastrato nel sottopasso ferroviario

Un camion si è incastrato nel sottopasso ferroviario a Canegrate: è successo stamani, giovedì 8aprile 2021.

Camion incastrato: qualche disagio per gli automobilisti

E’ successo stamattina, giovedì 8 aprile, quando un autoarticolato si è incastrato nel sottopasso in via Novara a Canegrate. Il sottopasso, come indica il cartello, è alto 4 metri, quindi il dubbio è che il mezzo pesante sia stato più alto. Il traffico si è dovuto fermare per qualche minuto, poi l’autoarticolato se ne è andato in retromarcia. Sul posto anche la Polizia Locale.