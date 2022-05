Camion in fiamme: paura lungo la strada provinciale

Vigili del Fuoco

Il mezzo ha preso fuoco nei pressi di un benzinaio lungo la provinciale 34 fra Arluno e Vittuone.

Camion in fiamme poco dopo le 12.30 lungo la Sp34 tra Arluno e Vittuone: sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Un camion di oltre 75 tonnellate è andato in fiamme oggi, 10 maggio 2022, lungo la strada provinciale 34 tra Arluno e Vittuone per causa ancora da chiarire. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati poco dopo i Vigili del Fuoco Rho e i Carabinieri di Legnano e Arluno. Polizia Locale sul posto per gestire il traffico lungo la strada.

Il conducente del mezzo pesante è riuscito ad uscire in tempo dall'abitacolo e si trova in buone condizioni.